Следствие несколько раз отказывалось возбуждать дела за избиения в ярославской колонии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следствие, как минимум, два раза не стало возбуждать уголовное дело об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии после обращений уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой во ФСИН и прокуратуру.

"Такая информация (о пытках) в 2017 году поступала ко мне, а также к уполномоченному по правам человека Ярославской области. Я лично выезжала и разговаривала и с Макаровым, и с другими заключенными, после чего были приняты меры, начальник колонии был освобождён от занимаемой должности", - сказала Москалькова журналистам во вторник.

"С моей стороны были направлены обращения в прокуратуру, где подробно описывались с нашей точки зрения противозаконные методы, которые применялись к Макарову. Прокурор проверял наше обращение, и сообщил о том, что усматривает состав преступления и непропорциональное применение мер принуждения к заключённым, и направил все материалы в Следственный комитет Ярославской области для принятия мер. Однако Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - добавила она.

По ее словам, после перевода Макарова в другую колонию он вновь жаловался на применение к нему незаконных мер воздействия, уполномоченный эту информацию проверил, и она подтвердилась.

"И я обращалась к руководству ФСИН, в прокуратуру. Прокуратура со своей стороны тоже усмотрела нарушение и просила Следственный комитет привлечь к ответственности виновных, однако должной проверки не было проведено и мер не было принято", - сказала омбудсмен.

Всего, по словам Москальковой, было направлено четыре обращения.

Она добавила, что только после публикации видеозаписи руководство ФСИН "начало комплексную, серьёзную проверку вместе с прокурорами, и не только в Ярославле, но и в других учреждениях".

Уполномоченный по правам человека в РФ выразила надежду на то, что эта проверка станет началом для обновления системы ФСИН.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео избиения Макарова летом прошлого года, когда тот отбывал наказание в исправительной колонии №1 Ярославля. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату осужденного Ирине Бирюковой, вызвала общественный резонанс. По возбужденному уголовному делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в Ярославле арестованы 12 человек, в том числе замначальника ИК-1 по воспитательной работе, а само расследование передано в центральный аппарат СКР.