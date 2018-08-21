Что произошло за день: вторник, 21 августа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Госдуме прошли большие парламентско-общественных слушаниях на тему повышения пенсионного возраста. Выступая на них, глава счетной палаты Алексей Кудрин назвал реформу неизбежной и заявил, что страна находится "на грани". В свою очередь, спикер Думы Вячеслав Володин высказал мнение, что если отложить решение вопроса о повышении пенсионного возраста, то "может случиться непоправимое". Системная оппозиция - коммунисты, "эсеры" и ЛДПР - выступали против реформы.

- Минфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеров. Ограничительные меры эффективно работают - Дерипаска, Вексельберг и другие из "черного списка" стали беднее, заявило руководство американского казначейства.

- В Москве задержаны десять участников несогласованной акции в поддержку Олега Сенцова, который сотый день голодает в колонии. Ранее сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен осужденного за терроризм режиссера на российских заключенных, содержащихся на Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины.

- Сильный ветер сорвал леса с крыши здания Главного штаба на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге. В результате пострадали по меньшей мере трое прохожих.

- Квалификационная коллегия судей Ставрополья удовлетворила заявление председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова о прекращении полномочий. Решению уйти в отставку предшествовала публикация видео на котором мужчина, похожий на судью, запечатлен с голой девушкой на автозаправке.

- Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) на форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке подписали соглашение о военном сотрудничестве. Это произошло менее чем через месяц после того, как в ЦАР были убиты российские журналисты, приехавшие туда снимать фильм о частных военных компаниях.

- Мусульмане отметили один из главных своих праздников Курбан-байрам. Только в Москве, согласно оценкам властей, в праздновании приняти участие 226 тыс. человек.