В России

Подозреваемые в организации террористической ячейки задержаны в Норильске

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали в Норильске (Красноярский край) группу лиц, подозреваемых в организации террористической ячейки, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Члены группировки склоняли и вербовали жителей Красноярского края к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов, а также публично призывали к осуществлению террористической деятельности" - говорится в сообщении.

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Отмечается, что деятельность преступной группы была ориентирована на идеологию международной террористической организации "ИГИЛ" (террористическая организация, запрещенная в России). Кроме того, получены данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана.

В ходе проведенных осмотров по местам сборов и жительства задержанных изъяты устройства связи, посредством которых координировалась их противоправная деятельность, экстремистская литература, банковские карты, используемые для отправки денежных средств на поддержание ресурсной базы международной террористической организации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги: Норильск, Исламское государство

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