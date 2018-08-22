Свыше 70% россиян оказались довольны своими жилищными условиями

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Почти три четверти россиян довольны своими жилищными условиями, практически каждый четвертый в ближайшие пять лет планирует приобрести жилье, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, 72% россиян довольны условиями жилья, в 2005 году этот показатель находился на уровне 48%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет удовлетворены условиями проживания 84%, тогда как среди 25-34 летних респондентов эта доля составляет 61%.

В свою очередь, более четверти россиян (27%) не удовлетворены своими жилищными условиями, главными причинами такой оценки, по данным опроса, являются высокие расходы на оплату жилья и ЖКХ (40% от тех, кто недоволен) и нехватку жилой пощади (39%). Также, по резальтатамм опроса, недовольство вызывает некачественное предоставление услуг ЖКХ (18%).

Вместе с тем почти каждый четвертый россиянин (23%) в течение ближайших пяти лет собирается приобрести жилье, причем с 2007 года эта доля выросла на семь процентных пунктов. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет доля желающих в течение пяти лет обзавестись жильем составляет 44%.

Взять ипотечный кредит для улучшения жилищных условий планируют 44% респондентов от числа тех, кто намеревается приобрести жилье. Причем в Москве и в Санкт-Петербурге эта доля составляет 52%.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 9 августа среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.