В "Рособоронэкспорте" сообщили о первых оружейных сделках в нацвалютах

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия провела первые сделки на рынке ВТС с расчетами в национальных валютах, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Михеев ответил на соответствующий вопрос утвердительно, но не уточнил партнеров, количество сделок и используемую валюту.

Накануне на форуме "Армия-2018" глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что Россия ищет альтернативу доллару при расчетах за поставленную военную технику, оружие и услуги. "Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах - это индийские рупии, китайские юани, дерхамы, а также рубли", - сказал Михеев.

Ранее в Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству также анонсировали отказ от расчетов в долларах.