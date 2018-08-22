ФСВТС рассказала, какая техника интересует заказчиков на форуме "Армия-2018"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) подписаны на форуме "Армия-2018" со Сьерра-Леоне, Узбекистаном и Казахстаном, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Только что подписано соглашение со Сьерра-Леоне. Подписаны контракты уже с Узбекистаном, Казахстаном. Завтра будет несколько контрактов подписано с Индией", - сказал Шугаев в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

По его словам, итоги форума подводить еще рано, но "темп набран замечательный".

Зарубежных заказчиков, сказал он, интересует техника Военно-воздушных сил, противовоздушной обороны.

"Это прежде всего та техника, которая показала себя с наилучшей стороны в ходе контртеррористической операции в Сирии", - уточнил Шугаев.

Он также отметил, что иностранные партнеры задолго до форума "Армия-2018" просили показать российскую боевую технику.

"Несколько делегаций посетили наши верфи. Сегодня мы можем говорить о том, что иорданские летчики летали на наших Су-30 и Су-34, а асы из Мьянмы - на Су-30. Они смогли убедиться в превосходных боевых и летных качествах наших самолетов", - сказал Шугаев.

Что касается техники ПВО, отметил он, то это системы С-400, новая система "Бук" "Викинг" с увеличенной дальностью зоны поражения, это новые "Торы". "Это вся та техника, которая может использоваться в комплексе. То, что предлагает Россия, другие страны не предлагают. Мы предлагаем комплексный подход к обеспечению системы ПВО, в частности", - сказал Шугаев.