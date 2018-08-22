Потерпевшие по делу о трагедии на Сямозере подали новые иски на 444 млн рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Потерпевшая сторона по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии в 2016 году подала новые гражданские иски к нескольким подсудимым, сообщил судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов в ходе заседания в среду.

По его словам, потерпевшие и их представители подали 22 гражданских иска о компенсации морального вреда в отношении нескольких подсудимых, федерального и республиканского управлений Роспотребнадзора.

Так, 17 потерпевших требуют с начальника лагеря Вадима Виноградова по 5 млн рублей, с директора парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой и Роспотребнадзора - по 10 млн рублей. Еще трое потерпевших потребовали с Виноградова по 500 тыс. рублей, а с Решетовой и федеральной службы - по 1 млн.

Кроме того, как отметил судья, еще два новых иска поступили на сумму 7,5 млн и 4,1 млн рублей.

В свою очередь адвокаты потерпевшей стороны сообщили "Интерфаксу", что некоторые ходатайства составлены неправильно, в частности, некоторые заявители предоставили их следователю, а не суду. "Учитывая, что те же люди подавали гражданские иски еще и на стадии следствия, суду нужно время, чтобы разобраться в них", - отметили представители защиты.

Ранее сообщалось, что 17 представителей потерпевших уже подавали ходатайство о взыскании 170 млн рублей с Роспотребнадзора, но затем отозвали его, так как намеревались взыскать эти средства с обвиняемых.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела.

Следствие обвиняет шесть человек: директора парк-отеля "Сямозеро" Решетову, начальника лагеря Виноградова, врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Л.Котович и бывшего главу ведомства Анатолия Коваленко и двоих инструкторов лагеря Павла Ильина и В.Круподерщикова, - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставлении в опасности и халатности.

Рассмотрение уголовного дела началось в Петрозаводском городском суде 9 апреля 2018 года. Потерпевшими признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тыс. человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

В экспертных учреждениях Москвы, Петербурга и Карелии произведено более 90 судебных экспертиз. Проанализировано более тысячи нормативно-правовых актов, законов и международных актов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшему.