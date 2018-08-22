Россия не стала вводить пошлины на легковые машины из США

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия не стала повышать импортные пошлины на легковые автомобили из США в качестве ответных мер на ограничения в отношении импорта стали и алюминия, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

"На автомобили было принято решение не вводить компенсирующие меры, потому что значительная часть автомобилей, которые ввозятся (в Россию - ИФ) из США, это автомобили европейских марок, например, "Мерседес Бенц", или японских. В США находятся их сборочные производства. И мы естественным образом не хотели наказывать третьи страны, потому что они в данном случае ни при чем", - пояснил Медведков.

​"Но это не значит, что мы к этому вопросу не вернемся", - добавил он.

По данным ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), с которыми ознакомился "Интерфакс", в 2017 г. в страну было ввезено 17,753 тыс. автомобилей, произведенных в США, в том числе Mercedes-Benz (11,145 тыс. шт., первое место) и BMW (2,735 тыс. автомобилей, второе место). Далее следуют Honda (1,63 тыс. автомобилей), Toyota (973 шт.), Infinity (911 шт.). Самым популярным американским брендом в 2017 г., согласно данным РОАД, стал Jeep (157 машин), также было ввезено 2 автомобиля Chevrolet и 18 автомобилей Cadillac.

По итогам пяти месяцев 2018 г., по данным ассоциации, в РФ ввезено 7,784 тыс. автомобилей производства США, тройка лидеров осталась той же: Mercedes-Benz (3,006 тыс. автомобилей), BMW (1,253 тыс. машин) и Honda (1,126 тыс.). Далее следуют Cadillac (568 шт.), Jeep (469 шт.), Volkswagen (426 шт.), Chevrolet (423 шт.), Toyota (372 шт.), Infinity (141 шт.).

Россия в начале июля ввела компенсирующие меры в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий. Были повышены ставки импортных пошлин до 40% на некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.