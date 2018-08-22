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Уголовное дело возбуждено в связи с аварийной посадкой самолета в Уфе

Основная версия следствия - техническая неисправность

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - После инцидента с пассажирским самолетом рейса Уфа - Сочи, у которого при взлете произошло возгорание левого двигателя, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду Следственный комитет в мессенджере "ТамТам".

"По факту авиационного инцидента, связанного с возгоранием одного из двигателей пассажирского самолета ТУ-204 авиакомпании Red Wings, выполнявшего рейс "Уфа-Сочи", возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ)", - говорится в сообщении.

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"По основной версии следствия, причиной произошедшего явилась техническая неисправность воздушного судна", - сообщает СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс 808 Уфа - Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту "Уфа" из-за возгорания левого двигателя. На борту находились 202 пассажира. Их эвакуировали с помощью надувных трапов спустя 7 минут после посадки самолета. Пострадавших нет.

Позже часть пассажиров вылетала в пункт назначения резервным бортом.

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Теги: Уфа, Red Wings

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