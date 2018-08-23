Минобороны рассекретило исторические документы о Курской битве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В преддверии 75-летней годовщины разгрома немецких войск в Курской битве на официальном сайте Минобороны РФ опубликованы ранее засекреченные исторические документы, рассказывающие о событиях лета 1943 года, сообщило военное ведомство.

"Особое место в ряду рассекреченных документов занимает директива Ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова - одной из финальных точек стратегического наступления войск Красной армии на Курской дуге", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в этом документе, несмотря на гриф "особой важности", имена военачальников скрыты, чтобы исключить возможность утечки. Согласно документу, координация действий четырех фронтов в сражениях на Курской дуге поручена "товарищам Юрьеву и Александрову". Под этими фамилиями в директиве фигурируют маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский.

Также опубликован приказ войскам Брянского фронта от 10 июля 1943 года, который предписывал командирам стрелковых подразделений разъяснять бойцам способы борьбы с новейшим немецким тяжелым танком "Тигр". В результате во время боев на Курском выступе "в числе 1539 вражеских танков, подбитых и уничтоженных частями Красной армии..., находится большое количество пресловутых "тигров", - говорится в документе.

Также опубликован фотоальбом "Артиллерия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника с 5 по 31 июля 1943 г.", где представлены поврежденные попаданиями советских снарядов фашистские танки, бронеавтомобили, орудия и фортификационные сооружения.