Госдуму попросили не повышать пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В рамках парламентско-общественных слушаний в Госдуме по проекту изменений пенсионного законодательства звучали предложения оставить для жителей Дальнего Востока установленный возраст выхода на пенсию - мужчинам в 60 лет, женщинам - в 55 лет, сообщает пресс-служба Магаданской областной думы.

"Для нас наиболее важным стал раздел, касающийся жителей районов Крайнего Севера и коренных малочисленных народов. Эти вопросы ставились председателями заксобраний Дальневосточного федерального округа, поскольку наша позиция едина. Мы считаем, что для указанных категорий граждан возраст выхода на пенсию должен остаться неизменным - 50 лет для женщин и 55 для мужчин. Кроме того, в рамках взятого правительством курса на ускоренное развитие Дальнего Востока, было предложено распространить эти гарантии на всю территорию ДФО", - цитирует пресс-служба слова председателя Магаданской облдумы Сергея Абрамова.

"Но пока четкой ясности, пройдут ли эти предложения через последующие чтения, нет", - отметил Абрамов.

Комментируя итоги слушаний, спикер подчеркнул, что большинство участников дискуссии согласились с тем, что необходимость изменений назрела, поскольку при сохранении нынешней ситуации в перспективе реальные доходы пенсионеров будут уменьшаться.

"В целом основной нитью слушаний стала общая позиция, что без изменений существующую пенсионную систему оставлять нельзя. Граждане при выходе на пенсию должны иметь не менее 40% от доходов, которые они получали, с перспективой повышения этого уровня до 60-70%. И необходимость таких преобразований назрела еще 5-7 лет назад. Для решения этих задач можно использовать разные варианты, но в качестве альтернативы ныне обсуждаемой модели никто ничего глубоко проработанного предложить не сумел. Однако подчеркну, что тема еще окончательно не закрыта, обсуждение по формам и темпам проведения реформы продолжается", - добавил Абрамов.