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Главу службы техснабжения метро Петербурга задержали за мошенничество

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Начальник службы материально-технического снабжения СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Денис Руденко и бизнесмен Алексей Лазарев задержаны по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному из-за поставок контрафактной продукции, сообщил в четверг СК РФ.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Устанавливаются соучастники. В ходе обысков изъяты финансовые документы, а также более 10 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, гендиректор АО "МК Дизель-энерго" Лазарев и другие лица при содействии Руденко ввели в заблуждение руководство петербургского метрополитена и заключили с ним договор о модернизации оборудования. Контрафактная продукция, отмечается в сообщении, поставлялась по многократно завышенной стоимости - за нее АО заплатили более 32 млн рублей.

Накануне сообщалось, что в Петербурге прошли следственные действия в рамках дела о мошенничестве по факту поставок контрафакта для нужд ГУП "Петербургский метрополитен". Как сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти, обыски проводились в помещениях ГУПа, офисах подрядных организаций и жилье предполагаемых участников мошенничества.

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Теги: Петербург, метро

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