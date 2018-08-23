Для танка "Армата" создали парктроник

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Система тепловизионного наблюдения установленная на новейшем российском танке "Армата", позволяет экипажу хорошо видеть всё, что происходит за габаритами боевой машины, сообщил первый замгендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов.

"Мы поставили на "Армату" свою новую разработку. Она обеспечивает полную независимость от импортных комплектующих: сделали полностью свой, отечественный, тепловизор на сверхрешетках. Мы, наконец-то, начали ставить на своих танках системы теленаблюдения. Вы же помните, каково было раньше парковаться на танках", - сказал Попов.

По его словам, системы теленаблюдения, которыми оснащаются сейчас боевые машины, "позволяют нормально видеть все, что происходит за габаритами, правильно определять расстояние".

"В "Армате", как известно, безэкипажная капсула, что, казалось бы, еще хуже и для вождения, и для ведения боя. А на деле с нашим тепловизором получилось очень неплохо и даже красиво", - сказал Попов.