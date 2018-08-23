Т-34 перевернулся в Курске после военного парада

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Танк Т-34, который принимал участие в военном параде в Курске, перевернулся при заезде на трейлер, сообщил в четверг штаб Западного военного округа.

"23 августа около 12:10 по Москве в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал", - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, распространенном в четверг.

"Ремонтное подразделение, прибывшее на место, оперативно погрузило танк на трал, после чего бронемашина была доставлена в пункт дислокации", - сказано в пресс-релизе.