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Осужденный за убийство Немцова получал взыскания за разговоры через стенку СИЗО

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Федеральной службе исполнения (ФСИН) наказания сообщили, что все основные взыскания в СИЗО "Лефортово" осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев получал за разговоры через стенку с другим заключенным, сказала "Интерфаксу" его адвокат Роза Магомедова.

"Так, например, согласно рапорту одного из сотрудников ФСИН, "содержащийся под стражей Дадаев держал в руке книгу и громко разговаривал, при этом Байсултанов А.Н., содержащийся в соседней камере, прислонив кружку к уху и общей межкамерной стене, слушал его", - сказала адвокат.

Также, по ее словам взыскания налагались за то, что Дадаев не расписывался в журнале назначения дежурных по камерам.

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Адвокат отметила, что попросила ФСИН сообщить ей о нарушениях, допущенных Дадаевым в иркутской колонии, из-за которых его поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), однако ведомство прислало документы о его нарушениях в СИЗО "Лефортово". "Это, конечно, безобразие, потому что как соотносятся нарушения в СИЗО и помещение его в ШИЗО уже в колонии не понятно", - сказала она.

Магомедова добавила, что вместе с рапортами ей прислали фотографию камеры, в которой Дадаев содержался в "Лефортово". "Там налицо нарушения стандартов, отсутствие горячей воды. Поэтому, если уж они прислали мне эти документы, то я дополню ими нашу жалобу в Европейском суде по правам человека", - подчеркнула адвокат.

Убийство и суд

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года приговорил Дадаева, которого присяжные признали виновным в исполнении этого убийства, к 20 годам колонии. Фигурантам дела, которых присяжные сочли соучастниками убийства, назначили от 11 до 19 лет лишения свободы.

Сейчас все осужденные отбывают наказания в различных исправительных колониях. Дадаев этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ФКУ ИК-3).

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Теги: Заур Дадаев, Борис Немцов, ФСИН

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