Предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыск

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет объявил в международный розыск заказчика теракта в Петербургском метро Сирожиддина Мухтарова, заявила на заседании Басманного суда Москвы в четверг судья Елена Ленская.

Кроме того, Мухтарова заочно арестовали на два месяца с момента фактического пересечения им границы РФ. Следователь в суде заявил, что обвиняемый, выходец из Киргизии, не проживает постоянно на территории РФ.

​Мухтарову предъявлено обвинение по ст. 205.1 ч.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 222.1 ч.3 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение взрывчатых веществ или устройств группой), ст. 223.1 ч.3 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или устройств группой), ст. 205.4 ч.1 УК РФ (создание террористического сообщества), ст. 205 ч.3 п. Б УК РФ (совершение террористического акта, который повлек умышленное причинение смерти человеку).

3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 человек получили ранения. В числе обвиняемых по делу проходят 11 участников террористической группы, созданной Мухтаровым в Сирии.