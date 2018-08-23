"Калашников" представил прототип электрокара

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" представил электрический концепт-кар CV-1 на международном форуме "Армия-2018". Первая версия концепта построена на базе кузова ИЖ-21252 "Комби".

Электромобиль оборудован батареей емкостью 90 кВт/ч. Мощность CV-1 может доходить до 500 киловатт в пике, а запас хода составляет 350 км. Для сравнения, серийный электромобиль Tesla Model 3 способен проехать от одной зарядки 500 км и оснащен аккумулятором на 85 кВт/ч.

Концепт, как отмечается, является стендом тестирования разрабатываемых сложных систем. Их состояние регулируется общим бортовым вычислителем разработки концерна, который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи.

В основе концепта лежат несколько разработанных концерном систем. Одна из них - быстродействующая система модульного управления элементами питания, а также система оптимальной балансировки элементов, учитывающая малейшую разницу в характеристиках каждого.