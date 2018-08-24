Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в горах Забайкалья

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в ночь на пятницу на территории Тунгиро-Олекминского района Забайкальского края, на границе с Амурской областью и Якутией, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По оперативным данным, подземный толчок был зафиксирован в пятницу в 04:57 по местному времени (в четверг в 22:57 мск) с координатами 55.88 градусов северной широты 120.49 восточной долготы.

Энергетический класс толчка - 11,9, магнитуда - 3,6, в эпицентре ощущалось шесть баллов. В ближайшем населенном пункте Средняя Олекма, в 50 км от эпицентра, ощущалось три-четыре балла.

Тунгиро-Олекминский район расположен на северо-востоке Забайкальского края. Рельеф преимущественно горный - на его территории находятся Калаканский, Муройский, Тунгирский, Черомный, Южный Дырындинский хребты. Население - 1,3 тыс. человек.