Исполнять обязанности полпреда президента в ПФО будет бывший заместитель Бабича

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Исполнять обязанности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) после освобождения от этой должности Михаила Бабича будет его заместитель Игорь Паньшин.

"Исполняющим обязанности назначен Игорь Паньшин", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полпреда.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил Бабича послом России в Минске, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Другим указом Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Игорь Паньшин является заместителем полпреда президента в ПФО с марта 2017 года. До этого он был начальником Приволжского регионального центра МЧС России.