Ураганный ветер повредил кровли домов в Тюмени

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Коммунальные службы в Тюмени устраняют последствия урагана, который накануне вечером обрушился на город, сообщили в пятницу в администрации Тюмени.

Из-за ливня с грозой и шквалистого ветра в городе были повалены десятки деревьев, опоры освещения, оборваны линии электропередачи и связи.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону агентству "Интерфакс" сообщили, что из-за упавших деревьев повреждены несколько автомобилей. Кроме того, есть информация о повреждении кровель семи частных и многоквартирных домов, а также о частично разрушенных балконах.

"Сразу после прохождения циклона были организованы работы городских служб по ликвидации последствий урагана. Работы велись ночью и продолжаются сейчас", - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации. Энергетики с вечера четверга перешли на особый режим работы с круглосуточным дежурством.

Пресс-служба ПАО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (СУЭНКО) сообщает в пятницу, что из-за урагана в Тюмени и Тюменском районе в общей сложности без света остались свыше 1,8 тыс. домов. К полуночи свет появился во всех населенных пунктах, кроме села Салаирки, где проживают около 1,2 тыс. человек.

Кроме того, в Московском сельском поселении упавшее дерево повредило газовую трубу, из-за этого прекращена подача природного газа.

В деревне Патрушево у трех домов ветром снесло крыши.