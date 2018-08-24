В России возбуждено уголовное дело против членов украинского "Правого сектора"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили несколько уголовных дел против участников украинской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) после угроз убийства российских должностных лиц, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении организаторов и участников запрещенной на территории России экстремистской организации "Правый сектор" по факту публикации "приговора Центрального национального суда "Правого сектора",- сказала Петренко.

По её словам, 15 мая 2015 года приговором Киевского районного суда города Симферополя Александр Костенко признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью сотрудника батальона "Беркут" во время массовых беспорядков на площади Независимости в Киеве, а также незаконном ношении огнестрельного оружия, ему назначено 4 года и 2 месяца лишения свободы.

"По версии следствия, из мести за законное осуждение Костенко, участники структурного подразделения под названием "Центральный национальный суд "Правого сектора" Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и иные лица, осуществляя экстремистскую деятельность и во исполнение указаний Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова и других лиц, 10 мая 2018 года в городе Киеве составили "приговор Центрального национального суда "Правого сектора",- сказала представитель следствия.

Она отметила, что "в этом "документе", заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации "Правый сектор" о совершении в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении Костенко, а также вынесении ему приговора".

Действия обвиняемых квалифицированы как приготовление к совершению убийств, а также посягательств на жизнь государственного деятеля; лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование; сотрудников правоохранительных органов; организация деятельности экстремистской организации и участие в ее деятельности (ч. 1 ст. 30 и п. "б" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30, ст. 277, ч. 1 ст. 30, ст. 317, ч. 1 ст. 30, ст. 295, ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

"В ближайшее время следствием будут вынесены постановления о привлечении Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, Биковницкого, Малиновской, Нетканова и Максименко в качестве обвиняемых, а также решен вопрос об объявлении их в международный розыск и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказала она.