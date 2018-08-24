Глава муниципалитета в центре Петербурга задержана за мошенничество на 9 млн рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава муниципального образования в Центральном районе Санкт-Петербурга задержана по подозрению в мошенничестве на 9 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД региона.

По данным СМИ, задержана глава МО "Смольнинское" Наталья Смирнова.

По версии следствия, чиновница вступила в сговор с руководителем коммерческой организации, создала условия для победы подконтрольной соучастникам фирмы в конкурсе на заключение контракта по благоустройству внутридомовой территории жилых домов.

Стоимость невыполненных работ по контракту составила 8,95 млн рублей, которые подозреваемые получили по подложным документам, этими деньгами они распорядились ими по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого в четверг в Петербурге прошла серия обысков. В результате задержана глава муниципалитета, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Полиция устанавливает другие эпизоды ее противоправной деятельности, а также ведет работу по задержанию остальных подозреваемых.