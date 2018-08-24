СКР проверит сообщения о пытках в кемеровской колонии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Кемеровской области проверяет появившуюся в информацию об избиении в одной из колоний осужденного, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки изучат медицинские документы осужденного, затем мужчине проведут судебно-медицинскую экспертизу. Также проанализируют видеозаписи с камер наблюдения, установленных на территории колонии и в помещениях исправительного учреждения", - говорится в пресс-релизе.

Ход проведения проверки взят на контроль руководством регионального следственного управления СКР.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в надзорные и следственные ведомства поступила информация о пытках в кемеровских ИК-1 и ИК-37.