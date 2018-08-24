Подросток из Москвы умер в детском лагере в Краснодарском крае

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают причины смерти подростка из Москвы, отдыхавшего в детском лагере в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СКР в пятницу.

"Установлено, что 12-летний ребенок приехал в детский лагерь из Москвы. Вечером 21 августа мальчик вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря. Утром взрослые стали будить ребенка, но он не подавал признаков жизни", - говорится в сообщении.

Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, за медицинской помощью ребенок не обращался. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате неизвестного на данный момент заболевания, отмечает пресс-служба.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование этого дела взято на контроль в центральном аппарате СКР.

В сообщении также отмечается, что руководств лагеря приняло необходимые меры по оказанию помощи родителям погибшего.

Министерство просвещения создало ведомственную комиссию, установление обстоятельств происшествия находится на личном контроле министра просвещения Ольги Васильевой, в регион направлены представители министерства, говорится в пресс-релизе.