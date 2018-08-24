Под Самарой нашли самый полный в мире череп ветлугазавра

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Геологи Самарского государственного технического университета обнаружили при раскопках на юго-востоке региона череп ветлугазавра, оказавшийся наиболее полным из найденных в мире, говорится в сообщении вуза.

На кусок породы с останками древней рептилии ученые наткнулись случайно в ходе экспедиции по мониторингу флоры триасовых и юрских отложений.

"Специалисты палеонтологического института РАН (Москва) провели детальную оценку находки. Было выяснено, что нам посчастливилось найти самый полный череп ветлугазавра в мире", - приводятся в сообщении слова сотрудницы Самарского политеха Алены Моровой.

Ветлугазавры обитали на севере России и Гренландии в раннем триасе и напоминали современного крокодила. Фрагменты ветлугазавра были впервые обнаружены на берегах реки Ветлуги в Костромской губернии в двадцатых годах прошлого столетия.