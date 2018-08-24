Правозащитники собрались еще раз посетить ярославскую колонию из-за нового видео о пытках

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Комиссия Совета по правам человека собралась снова посетить ярославскую колонию после того, как "Новая газета" накануне опубликовала видео с пытками в исправительном учреждании, сообщил замглавы СПЧ Евгений Бобров.

"Мы обратимся во ФСИН, и сейчас рассматриваем возможность выехать туда, чтобы проверить. Этим у нас занимается 10 постоянная комиссия под руководством Андрея Бабушкина", - сказал Бобров "Интерфаксу". Он отметил, что запросы в Федеральную службу исполнения наказаний "уже готовятся".

Накануне "Новая газета" опубликовала видео фонда "Общественный вердикт", на котором избивают заключенных ярославской колонии №1 (ИК-1).

В ФСИН сообщили "Интерфаксу, что опубликованные "Новой Газетой" записи были обнаружены в результате внутренней проверки, материалы направлены в органы следствия.