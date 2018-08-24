Найдены тела трех альпинистов, пропавших в горах Северной Осетии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили в горах Северной Осетии трех погибших альпинистов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике в пятницу.

"Тела альпинистов, совершавших восхождение на горе Галдор (4238 м над уровнем моря), обнаружены в юго-западном кулуаре между маршрутами 4Б (по которому совершалось восхождение) и 4а (по которому должен был совершаться спуск), в паре веревок до ледника", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что, по словам спасателей, к кулуаре постоянно падают камни и это значительно затрудняет подступ к телам, решается вопрос об эвакуации.

Как сообщалось, трое участников сборов совершали восхождение на гору Галдор. В установленное время они не вышли на связь, сигналов бедствия не подавали. Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали. 20 августа руководитель обратился за помощью в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России.

21 августа к поискам была привлечена авиация. Вертолет совершил облет местности, спасатели осмотрели возможные места нахождения группы, но безрезультатно.

На 23 августа поиски вели спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, им на помощь пришла сборная группа Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, а также спасатели из Дагестана, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.