Глава службы техснабжения метро Петербурга арестован по делу о мошенничестве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга отправил под арест начальника службы материально-технического снабжения ГУП "Петербургский метрополитен" Дениса Руденко, обвиняемого в мошенничестве на 32 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

Руденко арестован до 25 сентября.

В ходе заседания он возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу и просил избрать домашний арест.

Ранее в пятницу суд отпустил под залог в 2 млн рублей второго фигуранта дела - генерального директора АО "МК "Дизель-Энерго" Алексея Лазарева.

По версии следствия, Лазарев и иные лица при содействии начальника службы материально-технического снабжения СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Руденко, введя в заблуждение руководство предприятия, заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования. В рамках договора компания поставляла метрополитену контрафактную продукцию по многократно завышенной стоимости. На счет коммерческой структуры было перечислено более 32 млн рублей.

В четверг ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщило о задержании Лазарева и Руденко по уголовному делу о мошенничестве. В ходе обысков у них были изъяты финансовые документы, а также более 10 млн рублей.