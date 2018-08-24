СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - После публикации нового видео избиений в ярославской колонии №1 возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"23 августа 2018 года в средствах массовой информации была опубликована еще одна видеозапись, на которой сотрудники ФСИН избивают заключенных. Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств", - сообщила Петренко агентству в пятницу.

Накануне "Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии.