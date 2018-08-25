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Три боевых корабля ВМФ России вошли в Средиземноморье

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль "Пытливый" и два больших десантных корабля (БДК) - "Николай Фильченков" и "Орск" ВМФ России в пятницу, пройдя Черноморские проливы, вошли в акваторию Средиземного моря, сообщили местные интернет-сайты, публикующие фотографии их прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, боевые корабли Черноморского флота идут в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что впервые за последние два года в Средиземноморье через Черноморские проливы одновременно прошли сразу три корабля ВМФ России.

Это уже седьмой поход для БДК "Орск" и шестой для БДК "Николай Фильченков" в Сирию в текущем году. На палубе БДК "Николай Фильченков" были замечены грузовики "Урал" и "КамАЗ", окрашенные в зеленый цвет, а также, возможно, БТР-80, покрытые маскировочной сеткой, отмечают стамбульские сайты.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

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Теги: Пытливый, Николай Фильченков, Орск, ВМФ, Средиземное море
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