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Российскую эскадру у берегов Сирии усилят двумя боевыми кораблями с ракетами "Калибр"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Два фрегата Черноморского флота РФ - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - в субботу войдут в состав российской эскадры в Средиземном море, сообщили в субботу в пресс-службе флота.

Оба корабля оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и неоднократно наносили удары по боевикам в Сирии.

Накануне стамбульские сайты сообщили, что российский сторожевой корабль "Пытливый" и два больших десантных корабля "Николай Фильченков" и "Орск" вошли в Средиземное море, пройдя Черноморские проливы.

"Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипажи кораблей проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне", - говорится в сообщении Черноморского флота.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили в начале марта в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

"Калибр" - семейство российских передовых крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.

Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок.

У России в Сирии есть авиабаза "Хмеймим" и пункт базирования ВМФ в Тартусе.

В Сирии действует российский центр по примирению враждующих сторон, подразделения военной полиции и силы специальных операций Минобороны РФ.

Через Сирию прошли 48 тыс. военнослужащих российской армии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в прошлом декабре. Тогда же было официально заявлено о существенном сокращении российской военной группировки в Сирии.

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Теги: Калибр, Сирия, ВМФ

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