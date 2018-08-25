Режим ЧС введен в Уссурийском городском округе Приморья в связи с тайфуном

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Уссурийском городском округе Приморского края в связи с нарушением транспортного сообщения и подтоплением подворий из-за тайфуна, сообщила пресс-служба администрации округа.

За минувшие сутки выпала месячная норма осадков (ранее сообщалось, что уже выпало 86 мм осадков), паводковая ситуация осложняется. От горожан поступило 100 заявок из девяти микрорайонов округа, из них 11 - по подтоплениям домов, остальные обращения касались подворий.

В особой зоне риска находятся улицы Первомайская, Лазо-Вейса, район реки Раковка от Пушкина до Комсомольской. В сообщении уточняется, что в случае необходимости жители округа могут обратиться в пункт временного размещения по адресу: проспект Блюхера, 36.

По сообщению регионального управления по делам ГО и ЧС, 25-26 августа при прохождении дождевого паводка сохраняется угроза подъема до опасного уровня воды в реках Раздольная, Казачка, Раковка, Осиновка, а 26-27 августа - в нижнем течении реки Илистая.

Регион находится под влиянием тропических тайфунов Soulik и Cimaron. Они принесли в регион дожди, ветер и большие волны. Спасатели распространили экстренное предупреждение о возможных ЧС в связи с непогодой.

Дожди заблокировали проезд к четырем селам, спасатели организовали две лодочные переправы. К нескольким населенным пунктам, где размыло дороги, автомобили направляют по объездным дорогам. На территории края подтоплены около 30 домов и более 60 подворий.