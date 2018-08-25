В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В "Единой России" считают, что сообщения о логотипе партии на брикетах с наркотиками, партия которых была задержана в бельгийском городе Гент, можно воспринимать только с юмором.

На кадрах оперативной съемки на брикетах с наркотиками виден партийный логотип "Единой России". По сообщениям СМИ, это самая крупная партия наркотиков, когда-либо изъятая в порту Гента.

Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко в своем фейсбуке написал, что от души посмеялся над этой историей.

"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия", и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина, на этот раз из Бразилии в Бельгию", - написал Ревенко.

"День задался, было над чем посмеяться", - добавил Ревенко.

Как сообщали СМИ, наркокартели используют различные логотипы и символику как реально существующих организаций, так и выдуманных, чтобы помечать партии наркотиков и отличать их от "товара" конкурентов.