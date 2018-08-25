Главные новости
В миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроМоскваПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
В России

Потушен крупный пожар на брянской мебельной фабрике

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На одной из крупнейшей в Брянской области мебельной фабрике в пожаре пострадали два производственных здания, жертв и пострадавших среди людей нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о загорании внутри производственного здания фабрики "Мебельград" по адресу: Фокинский район, п.Белые Берега, ул. 8 Марта поступило на пульт дежурного в субботу в 15.49.

Выехавшие на место пожарные обнаружили горение кровли здания мебельного цеха по всей площади. В 17:37 загорание локализовано, в 19:03 ликвидировано.

"По уточненной информации, в результате пожара повреждено два производственных здания площадью 2 тыс. кв. метров. Не было допущено распространения огня на соседние жилые дома и магазин. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - цитирует пресс-служба врио начальника ГУ МЧС России по Брянской области Владимира Алёшина.

Пресс-служба добавляет, что пожар тушили 42 пожарных и 12 единиц техники.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Брянская область

Новости по теме

В России
В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотикахВ "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках
На задержанных в Бельгии брикетах с запрещенными веществами виден партийный логотипПодробнее
 Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-УдэСамолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ
По данным источника "Интерфакса", на момент посадки лайнера на этой полосе тестировали светосигнальное оборудование, была включена подсветка, в результате инцидента никто не пострадалПодробнее
 Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро
В мае стало известно, что проверяют организации, причастные к перевозке денегПодробнее
 СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонииСКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии
Об колонии №1 в Ярославле стало широко известно, когда была обнародована съемка избиения заключенного Евгения МакароваПодробнее
Названа причина возгорания двигателя самолета Red WingsНазвана причина возгорания двигателя самолета Red Wings
Экипаж судна представили к госнаградам за действия в экстренной ситуацииПодробнее
 РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group собрались создать российское СП в e-commerceРФПИ, Alibaba и Mail.ru Group собрались создать российское СП в e-commerce
О том, что переговоры между ними находятся в продвинутой стадии, сообщил источник "Интерфакса"Подробнее
 В Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитникахВ Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитниках
Ранее глава Чечни заявил, что правозащитники "поднимают вой" при попытке провести профилактическую работу или расследованиеПодробнее
 Обязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млнОбязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млн
Эксперты уверяют, что пассажиры, купившие билеты через онлайн трэвел-агентство, не пострадают из-за приостановки его деятельностиПодробнее
 В РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеВ РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на Украине
Украинский президент обратился к Константинополю, Москве и даже Ватикану, сообщив, что РПЦ "освящает гибридную войну"Подробнее
 "Ъ" узнал причину пожара в "Зимней вишне""Ъ" узнал причину пожара в "Зимней вишне"
60 посетителей ТРЦ могли погибнуть из-за протекшей крыши, попадания воды в светильник и неисправных автоматовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроМоскваПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеВ миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ РоссииВ "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотикахЭкономикаОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании

Посольство России в Лондоне назвало провокацией сопровождение самолетов РФ британскими истребителями

Потушен крупный пожар на брянской мебельной фабрике

Минобороны обвинило британские спецслужбы в подготовке провокации с применением химоружия в Сирии

Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

РСТ заявил об отсутствии иностранных туристов в разбившемся в Болгарии автобусе

Экскурсионный автобус разбился в Болгарии

Погибли 15 человек, пятеро в критическом состоянии Подробнее

Зафиксирован рекорд посещаемости форума "Армия-2018

Что произошло за день: суббота, 25 августа

Дело о похищенных деньгах, найденных у полковника Захарченко, эмблема "Единой России" на наркотиках и мизинец Навального Подробнее

Восстановлено движение электричек на Горьковском направлении МЖД

Навального после осмотра в травмпункте вернули в отдел полиции

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтанным

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымКак призналась министр, президента России она пригласила еще в июне и не рассчитывала на его приезд Подробнее

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата России

Пресс-секретарь Навального заявила, что его увезли из полиции с переломом мизинца

В Италии позволили сойти на берег 16 мигрантам с заблокированного судна

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru