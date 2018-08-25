Потушен крупный пожар на брянской мебельной фабрике

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На одной из крупнейшей в Брянской области мебельной фабрике в пожаре пострадали два производственных здания, жертв и пострадавших среди людей нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о загорании внутри производственного здания фабрики "Мебельград" по адресу: Фокинский район, п.Белые Берега, ул. 8 Марта поступило на пульт дежурного в субботу в 15.49.

Выехавшие на место пожарные обнаружили горение кровли здания мебельного цеха по всей площади. В 17:37 загорание локализовано, в 19:03 ликвидировано.

"По уточненной информации, в результате пожара повреждено два производственных здания площадью 2 тыс. кв. метров. Не было допущено распространения огня на соседние жилые дома и магазин. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - цитирует пресс-служба врио начальника ГУ МЧС России по Брянской области Владимира Алёшина.

Пресс-служба добавляет, что пожар тушили 42 пожарных и 12 единиц техники.