Дороги в десяти муниципалитетах Приморья подтоплены после ливней

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Движение на 28 участках автомобильных дорог в 10 муниципалитетах Приморья затруднено после ливней и повышения уровня воды в реках, проехать к ряду населенных пунктов пока невозможно, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Самая сложная обстановка сложилась в Уссурийском городском округе. Здесь нарушен проезд к 10 населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Прервано автомобильное сообщение с селами Линевичи, Михайловка, Корсаковка, Корфовка. Нет проезда к селам Кроуновка, Кугуки, Яконовка, Пуциловка, Монакино, Богатырка. Здесь организованы лодочные переправы. На месте дежурят спасатели. Кроме того, затруднен проезд по дороге Уссурийск-Пограничный-Госграница.

В Октябрьском районе из-за подтопленных дорог отменены автобусные рейсы Покровка - Чернятино, Покровка - Новогеоргиевка, Покровка - Полтавка.

Движение осложнено на дорогах Шкотовского, Михайловского, Пограничного, Яковлевского, Ханкайского, Хорольского, Партизанского районов.

Как сообщалось, накануне Приморье оказалось под влиянием тропических тайфунов Soulik и Cimaron. Они принесли в регион дожди, ветер и волны. Ливни привели к резкому подъему уровня воды в реках. Подтоплено 56 жилых домов, более 350 дворов.