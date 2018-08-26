Из-за пожара в ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Около 500 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Гринвич" в Екатеринбурге в воскресенье утром из-за пожара, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сегодня утром из торгово-развлекательного центра "Гринвич" на улице 8 Марта в Екатеринбурге из-за пожара эвакуированы около 500 человек. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре позволили своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали всех людей из опасной зоны.

"Информации о пострадавших не поступало", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что по предварительной информации, на площади 10 кв. метров произошло загорание жировых отложений в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже. В течение 14 минут пожарные ликвидировали возгорание.

На месте работали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 64 человека личного состава. Причина пожара устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели.