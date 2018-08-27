Более 200 жилых домов подтоплены в Приморье дождевым паводком

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - По данным МЧС, в трех муниципальных образованиях Приморского края остаются подтопленными 11 населенных пунктов, 213 жилых домов и 297 придомовых территории, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Александр Каплунов.

"Речь идет об Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском муниципальных районах", - сказал Каплунов.

По его словам, также зафиксировано восемь переливов через автомобильные дороги местного значения, которые привели к нарушению транспортного сообщения с населенными пунктами.

Он уточнил, что в настоящее время пик дождевого паводка практически прошел в Октябрьском районе. Там прогнозируется спад уровней воды в реке Раздольная. К вечеру 27 августа пик паводка подойдет к Уссурийскому городскому округу и к ночи подойдет в Надеждинский район.