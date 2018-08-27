В России

В Минобороны РФ опровергли сообщения о российском авиаударе на севере Афганистана

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России опровергли информацию о том, что российские самолеты якобы нанесли удар по боевикам движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане.

"Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что сообщения "о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения Талибан в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствуют действительности".

В свою очередь, таджикская служба "Радио Свобода" сообщила, что авиаудар по территории уезда Даргад афганской провинции Тахар наносили два военных вертолета, прилетевшие с территории Таджикистана. По данным пресс-секретаря полиции региона Халила Асира Асира, в результате атаки вертолетов были убиты шестеро талибов, еще два экстремиста ранены. "В зарослях талибы вместе с наркоконтрабандистами создали себе убежище. Там нет мирных граждан. О гибели талибов мы узнали сегодня из донесений спецслужб", - сказал представитель полиции.

Ранее в понедельник на сайте агентства Reuters сообщалось со ссылкой на местную полицию, что принадлежащий России или Таджикистану самолет нанес авиаудар по боевикам в ходе их столкновения с таджикскими пограничниками, в результате шестеро талибов были убиты.

СМИ Таджикистана со ссылкой на источник в силовых структурах республики утром сообщали, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. Тогда отмечалось, что результате обстрела с территории Афганистана на таджикском берегу реки Пяндж погибли два лесника, еще один получил ранения.

Официальные власти Таджикистана пока не прокомментировали инцидент и сообщения об атаке вертолетов территории Афганистан.

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Теги: Минобороны РФ, Афганистан
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