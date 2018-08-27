Трое из четверых голодающих во Владимирском централе начали принимать пищу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Трое заключенных тюрьмы "Владимирский централ" (Т-2, Владимирская область) накануне письменно уведомили руководство тюрьмы о прекращении объявленной ранее голодовки, сообщила пресс-служба управления ФСИН по региону.

"Один осужденный продолжает отказываться от пищи. Состояние его здоровья ежедневно контролируется в ходе медицинских осмотров. Продукты питания, которые были получены в магазине при учреждении и в посылках, из камеры не изымались", - отмечается в пресс-релизе.

В пресс-релизе также говорится, что в настоящее время тюрьма работает в штатном режиме, обстановка там контролируемая.

Как сообщалось ранее со ссылкой на УФСИН по региону, четверо осужденных начали голодовку с 22 августа; каких-либо конкретных требований к учреждению осужденные не предъявляли, причин происходящего не объясняли. Между тем, уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова сообщала, что трое заключенных объявили голодовку с 13-14 августа.