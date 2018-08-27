Школьникам Оренбурга предложили решить, использовать ли дневники с напутствием арестованного мэра

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Оренбурга советует родителям принимать решения об уместности использования на время обучения школьного дневника с напутствием главы города Евгения Арапова, арестованного по обвинению во взяточничестве.

"Дневник - индивидуальная вещь ученика, его документ. Использование школьного дневника с приветствием Арапова - личное дело школьника и его родителей. Они должны самостоятельно принять решение", - сообщили агентству "Интерфакс" в управлении по информационной политике администрации города.

Ранее сообщалось, что дневники с приветствием обвиняемого во взяточничестве главы Оренбурга закупили местные школы. В своем обращении. которое распространили в соцсетях и СМИ, Арапов советует школьникам не лениться, учиться ставить цели перед собой и достигать их.

В мэрии города агентству пояснили, что выпуск дневников был частной инициативой предпринимателя. В свою очередь представитель издательской фирмы отметил, что тираж из 10 200 экземпляров был реализован еще в мае по 70 рублей за штуку. По его словам, дневники были проданы по договоренности с руководством 90 школ и родительскими объединениями.

Глава Оренбурга был задержан 14 августа по подозрению в коррупции. 16 августа суд арестовал Арапова на два месяца.

По данным СКР, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства.