В Кремле оценят конкретное влияние новых санкций США перед принятием ответных мер

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Москве оценят конкретное влияние новых санкций США, принятых в связи с так называемым "делом Скрипалей", а также проанализируют, какие ответные действия в интересах РФ должны быть приняты, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые меры, эти новые рестрикции, какие действия в интересах РФ они потребуют", - сказал Песков на вопрос, принято ли в Москве решение об ответных мерах на новые санкции США.

27 августа вступили в силу санкции, введенные США против РФ из-за мартовского инцидента в Солсбери. Госдепартамент опубликовал документ о новых санкциях в Федеральном реестре США еще на прошлой неделе.

Это первый пакет санкций, которые вводятся против России в связи с отравлением в британском Солсбери. Он включает ряд запретов в военной сфере (на продажу оружия, на экспорт товаров и технологий двойного назначения, "чувствительных" с точки зрения национальной безопасности технологий), а также запрет на оказание внешней помощи Москве - в частности, в рамках закона "Об иностранной помощи" от 1961 года (кроме гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства).

Кроме того, в рамках нового санкционного пакета США откажутся от выдачи России любых кредитов.

В то же время санкции не будут распространяться на сотрудничество стран в космосе.

В начале месяца Госдепартамент США объявил о намерении ввести два пакета санкций против России: первый в конце августа, второй в ноябре. Второй блок, как ожидается, будет "более болезненным": он может включать в себя снижение дипотношений, приостановку полетов в США российской госкомпании "Аэрофлот" , а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

Санкции могут быть реализованы, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

Ранее в МИД РФ заявляли, что США получат адекватный ответ в случае введения новых санкций.