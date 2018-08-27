Житель Нижневартовска поджег три машины, расстроившись из-за проигрыша в лотерею

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) задержали местного жителя, который поджег три автомобиля после проигрыша в лотерею, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в понедельник.

"Со слов задержанного, после того как он проиграл в лотерею 15 тысяч рублей, разозлившись, поджег попавшиеся автомобили. Таким способом он избавился от негативных эмоций", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 35-летний ранее судимый мужчина поджег "ГАЗ-3110", "ГАЗ-31105" и "Ниссан", находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Он находится под подпиской о невыезде.

Согласно сводке на сайте регионального главка МЧС, возгорание автомобилей произошло в ночь на 23 августа.