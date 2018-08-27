Расплодившиеся еноты атаковали частные дворы в Сочи в поисках еды

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Резкий рост популяции енотов-полоскунов отмечают экологи в Сочи. Животные целыми семьями забираются во дворы домов или выходят на трассы в поисках пропитания.

"Енотов-полоскунов завезли в Сочи в 1960-х годах из США и Канады для биоразнообразия флоры и фауны курорта. Енот - хищное млекопитающее, которое поедает земноводных. Из-за того, что идет процесс урбанизации, медведей, волков, кабанов и лис, которые поедают енотов, стало меньше. Поэтому популяция енотов стала расти", - рассказал агентству "Интерфакс" руководитель Экологического совета Сочи Владимир Остапук.

Он отметил, что в Сочи нарушена биологическая природная цепочка: "У енотов нет врагов. Их никто не поедает".

"Количество енотов увеличилось в энное число раз. Они сегодня в Сочи сплошь и рядом: в жилых дворах, где все поедают, они семьями выходят на трассы в поисках пропитания", - подчеркнул эколог.

По его словам, подсчитать количество енотов невозможно, потому что "это очень неуловимый, умный и хитрый зверек".

В свою очередь сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников заявил агентству, что нашествие енотов в Сочи - это хороший знак, который говорит об улучшении экологии города-курорта.

"Человеческое присутствие в данном случае не является препятствием для жизни животных. Их образ жизни совместим с жизнью людей. Возможно, улучшилась ситуация с городскими отходами. Еноты не на свалки приходят, они живут в экологически чистых местах", - отметил собеседник агентства.

"С одной стороны это хорошо. С другой стороны, если популяция начинает выходить в места постоянного обитания людей, это говорит о том, что популяция чрезмерно возросла", - подчеркнул сопредседатель Экологической палаты России.

По его мнению, администрации Сочи необходимо консультироваться с экологами, чтобы не извести животных, но при этом оградить людей от беспокойного соседства.

"Еноты не должны контактировать с человеком", - отметил Коптев-Дворников.

Говоря о сочинских фотографах, которые используют енотов как модель во время съемок, эколог подчеркнул, что "енот-полоскун - дольно сильное и дикое животное, которое может реагировать неожиданно и неадекватно".

"Человек должен минимально ограничить эксплуатацию животных, это касается и цирка, и зоопарков", - сказал собеседник агентства, призвав к гуманному обращению с животными.