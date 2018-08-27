Вдова самарского банкира отсудила у РФ 1,75 млн рублей за уголовное преследование

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Самары в понедельник частично удовлетворил иск вдовы заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" ее адвокат Андрей Карномазов.

"Суд обязал министерство финансов РФ выплатить моей доверительнице 1 млн 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преследованием по уголовному делу", - сказал Карномазов.

По его словам, Минфин просил суд оставить иск Пузиковой без удовлетворения, прокуратура называла справедливой компенсацию в 800 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что банкир Дмитрий Пузиков был отравлен 7 марта 2012 года во время застолья в кругу родственников и близких друзей и скончался в больнице. Кроме банкира в больницу с отравлением были госпитализированы его брат с невестой, принимавшие участие в застолье. Они остались живы.

Обвинение в убийстве банкира было предъявлено Пузиковой. По версии следствия, она из ревности подмешала яд в пищу супруга.

В августе 2015 года Красноярский райсуд приговорил вдову банкира к 7 годам колонии общего режима. В декабре 2015 года Самарский областной суд отменил приговор из-за допущенных при предварительном следствии нарушений и вернул дело прокурору "для устранения препятствий его рассмотрения судом".

Прокуратура, в свою очередь, передала дело на доследование. В ходе доследования квалификация преступления не менялась.

В августе 2017 года в ходе повторного рассмотрения суд приговорил Пузикову к 9 годам колонии общего режима по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Этот приговор не устроил ни одну из сторон, на апелляцию подали и защита, и обвинение. Адвокаты Пузиковой потребовали ее оправдания.

Гособвинитель счел приговор необоснованным, поскольку в ходе судебного процесса настаивал на более мягком приговоре - семи годах заключения. Апелляционную жалобу также подала мать убитого банкира Пузикова, требуя ужесточить наказание для невестки.

В октябре 2017 года апелляционная инстанция Самарского областного суда оправдала Пузикову за непричастностью к убийству.

В июне 2018 года Пузикова подала в суд иск к Минфину РФ с требованием выплатить ей 10 млн рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Пузикова находилась под уголовным преследованием более пяти лет, из них два года - под арестом. Из этих двух лет она год находилась в следственном изоляторе и год - под домашним арестом.