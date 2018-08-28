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Минобороны РФ направит в вузы рекомендации по формированию военных учебных центров вместо военных кафедр

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ разработает методические рекомендации по формированию военных учебных центров в гражданских вузах, во вторник статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на встрече главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Хакасии Виктора Зимина с ректорами гражданских вузов.

Панков напомнил, что в соответствии с новыми нормами учебные военные центры и военные кафедры будут объединены в военные учебные центры.

"Для своевременного перехода от существующих ныне структур военной подготовки уже сейчас необходимо приступить к разработке... проектов организационных структур и штатных расписаний создаваемых военных учебных центров. Мы готовы предложить основные подходы к формированию новых организационных структур, понимая, что такая работа должна строиться исходя из единых принципов. Соответствующие методические рекомендации будут разработаны в ближайшее время и направлены во все вузы", - сказал замглавы Минобороны РФ.

По его словам, значительная часть работы по созданию военных учебных центров должна быть проведена непосредственно в вузах, под руководством ректоров.

"Особенно внимательно необходимо отнестись к назначению на новые должности руководящего и профессорско-преподавательского состава военных учебных центров. Следует подбирать профессионалов, способных на высоком уровне организовать и проводить учебно-воспитательный процесс. Целесообразно обратить внимание на офицеров, имеющих боевой опыт", - подчеркнул Панков.

"В ходе организационных изменений необходимо очень внимательно оценить состояние учебно-материальной базы. И речь здесь идет не просто о ее сохранении. Мы должны ставить вопрос о ее модернизации и приведении к современным требованиям", - подчеркнул он.

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Теги: Минобороны, образование

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