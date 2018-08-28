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Судно с мертвым человеком на борту вынесло к берегам Владивостока

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рыбацкую шхуну с мертвым человеком на борту обнаружили во вторник у острова Русский во Владивостоке, следователи начали проверку.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР проводится проверка по факту обнаружения лодки с умершим человеком", - сообщила пресс-служба управления. Уточняется, что умерший человек - азиатского типа внешности.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что обнаруженная деревянная лодка - это, предположительно, северокорейская шхуна, десятки которых в конце прошлой недели укрылись от тайфуна у берегов Приморья.

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Теги: Владивосток
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