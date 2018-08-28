Двое детей погибли в Красноярском крае, случайно запершись в холодильнике

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух маленьких детей в Мотыгинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

Днем 27 августа 3-летний мальчик находился в гостях у своей тети и играл во дворе частного дома со своим 4-летним двоюродным братом.

"В какой-то момент дети залезли в неработающий холодильник "Мир", стоящий в хозяйственной постройке, и захлопнули дверь изнутри. При этом замок данного холодильника не имеет конструктивной возможности открытия изнутри, в связи с чем малыши не смогли выбраться и задохнулись", - говорится в сообщении.

Вечером женщина стала искать сына и племянника, но не нашла их и вызвала полицию. Тела детей в запертом холодильнике обнаружил участковый.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).