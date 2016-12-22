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Спорт

Россия опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА

Она обновила свой антирекорд

Россия опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА
Фото: ingimage/vostock-photo

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.

Теперь национальная команда страны занимает 56-ю строчку, что на строчку ниже по сравнению с показателями месячной давности. Это – самый низкий ее показатель за всю историю команды. Лучшим же ее достижением в рейтинге было третье место в 1996 году.

В первой десятке изменений не произошло. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины, вслед за ней располагаются Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.

Самое низкое падение зафиксировано у сборной Кубы. Она опустилась на 26 строчек и теперь располагается на 151-м месте. Самый высокий взлет – у сборной Руанды: она поднялась на девять позиций, теперь занимает 92-ю строчку.

Теги: футбол, ФИФА
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