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РУСАДА запустило приложение для проверки лекарств на содержание допинга

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем сайте запустило в тестовом режиме приложение, позволяющее проверить лекарство или субстанцию на предмет наличия веществ, считающихся допингом.

На главной странице РУСАДА в интернете появился раздел "Проверить лекарство". Зайдя в него, пользователь может узнать, есть ли запрещенные в спорте вещества в том или ином препарате.

Для этого нужно заполнить несколько граф: указать свой пол, статус (спортсмен, тренер, фармацевт, врач, родитель, администратор или другое), период, в который планируется прием (соревновательный или внесоревновательный), свой вид спорта и название лекарства или субстанции, которая интересует, после чего получить ответ.

В РУСАДА предупреждают, что сервис проверки субстанции на вхождение в запрещенный список ВАДА (далее Сервис) предоставляет статус лекарственных средств, содержащихся в базе данных, в соответствии с действующим Запрещенным списком Всемирного антидопингового агентства. Информация предоставляется только по лекарственным средствам, разрешенным к применению в России.

Сервис не содержит информацию о биологически активных добавках, средствах народной медицины и других веществах. Если найти лекарственное средство не удалось или у пользователя возникли вопросы, в агентстве рекомендуют связаться с его представителями.

При обнаружении лекарства в списке, система сообщает, разрешено оно или нет, есть ли ограничения по приему. Если у спортсмена существуют медицинские показания к приему запрещенного препарата, ему выдается рекомендация получить разрешение на терапевтическое использование.

Теги: допинг, РУСАДА
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