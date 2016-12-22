Магнитогорский ХК "Металлург" подписал контракт с финским форвардом Санталой

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Лидер Восточной конференции континентальной хоккейной лиги (КХЛ), действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский ХК "Металлург" объявил о приобретении финского форварда Томми Санталы.

Контракт с финским нападающим рассчитан до конца сезона КХЛ 2016/17 годов, говорится в сообщении пресс-службы ХК. Новобранец "Металлурга" присоединится к команде 22 декабря в Братиславе

Решение подписать с ним контракт связано, сообщает пресс-служба ХК, с тем, что из-за травмы выбыл из строя канадско-польский нападающий Войтек Вольски.

"В связи с тем, что травма Войтека Вольски не позволит ему набрать игровую форму в нынешнем сезоне, руководством хоккейного клуба "Металлург" было принято решение укрепить состав форвардом Томми Санталой", - говорится в сообщении

В нынешнем сезоне ТСантала сыграл за швейцарский "Клотен" 29 матчей, набрав 33 (12+21 по системе "гол+пас") очка. Есть в активе нападающего и опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) - 33 матча за "Атланту Трэшерз" и 30 за "Ванкувер Кэнакс".